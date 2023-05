Antoine Diome, ministre de l’Intérieur: « Ousmane Sonko n’a pas arrêté, mais encadré jusqu’à son domicile » Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko a été interpellé, ce dimanche, par les éléments du Gign et de la Bip et ramené chez lui à Dakar, dans son domicile de la Cité Keur Gorgui. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a déclaré dans un entretien accordé à la RTS que cette opération entre dans le cadre des "prérogatives de l'État de maintenir l'ordre public et de préserver la sécurité des personnes et des biens". Rappelons qu'une personne est décédée, samedi, à Kolda, alors que la "Caravane de la Liberté", initiée par Ousmane Sonko, était de passage dans la capitale du Fouladou.



Source : Source : https://lesoleil.sn/antoine-diome-ministre-de-lint...

