Antoine Diome sur les sites inondés pour superviser le plan Orsec

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome est attendu dimanche dans l’après-midi dans certains quartiers de la région de Dakar pour superviser la mise en œuvre effective du plan ORSEC déclenché la veille par le gouvernement afin de lutter contre les inondations provoquées par les pluies de ces derniers jours, a appris l’APS de source officielle.



Ce déplacement du ministre de l’Intérieur dans les zones en proie aux inondations va se faire à l’issue d’une réunion de lancement du plan national d’organisation des secours (ORSEC).



Le déclenchement du plan national d’organisation des secours a été annoncé samedi par le gouvernement pour faire face aux inondations provoquées par les importantes pluies tombées cette semaine sur Dakar et d’autres localités du Sénégal.



Vendredi, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé une réunion d’urgence sur les inondations au cours de laquelle le gouvernement a promis soutien et solidarité aux victimes.



Cette rencontre avait pour ‘’ but d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations’’, précise-t-elle.



La présidence de la République signale que ‘’malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours’’. (APS)

