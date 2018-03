« Apologie » du viol : Khalifa Diakhaté réitère sa solidarité et son soutien au Pr El Hadji Songué Diouf

Sur sa page facebook, le journaliste Khalifa Diakhaté a réitèré sa solidarité et son soutien au professeur El Hadji Songué Diouf, suite au tollé qui a retenti après ses propos sur le viol suivi d’une levée de boucliers de la gent féminine.



« Moi, Khalifa Diakhaté, je réitère ma solidarité et mon soutien au professeur El Hadji Songué Diouf suite à la polémique née du jakaarlo bi du vendredi 09 mars. L'ensemble de ses propos m'engage aussi.



D'abord parce que je connais le fond de sa pensée qu'il a très bien expliqué d'ailleurs par la suite.



Ensuite je connais l'homme, et je peux vous garantir que vous soyez victimes de viol, parents de victimes de viol ou simplement révoltés par ce qu'on a appelé ''Apologie du viol'', que vous êtes sur la même longueur d'ondes que lui à propos du viol et de ses conséquences désastreuses et dévastatrices.



Vous qui vous indignez, si vous voulez la vérité, il n'y a pas Songué d'une part et vous, d'autre part. Il condamne le viol et pense comme vous que rien ne le justifie. Cette opinion est même bien exprimée dans les propos incriminés. Écoutez l'ensemble de son intervention à nouveau.



Ceci étant dit, je pense que le débat est clos. Ceux qui veulent jouer les prolongations sans aucune légitimité avérée pour x raison sont libres de le faire. Mais, qu'ils sachent qu'ils devront nous mettre dans le même sac. Le viol est un crime, nous accuser de faire l'apologie de cette horreur est une atteinte à notre honneur, et nous pouvons aussi en tirer les conséquences...



Une incompréhension au départ, je veux bien comprendre mais après les précisions je ne comprends plus.

Nous sommes ensemble.

Seul le Sénégal compte »

