Appel à l’apaisement : And Gueusseum répond à Ousmane Sonko (Français et Wolof) Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 16:34 | | 0 commentaire(s)| Suite à la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la présentation du projet Sénégal 2050, invitant les mouvements syndicaux à suspendre les grèves, M. Ousmane Diouf, administrateur du syndicat And Gueusseum, a réagi. Il a rappelé que le mouvement avait sollicité une rencontre avec le Premier ministre depuis le 22 avril 2024 afin de discuter des passifs et de trouver un compromis.



PR : Cheikh Pathé Fall

MTG : Cheikh Tidiane Sène





