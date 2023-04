Appel à l’insurrection, à la violence: Assane Diouf sous contrôle judiciaire Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Assane Diouf est placé sous contrôle judiciaire. Son avocat a dénoncé, hier, un « calvaire sans nom depuis sa capture le 8 avril, suivie de 3 jours et 3 nuits de garde à vue et ses 6 douloureux retours de parquet ». L'activiste avait été interpelé suite à une saisine du procureur de la République. Il est poursuivi pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques, entre autres.



Source : Source : https://lesoleil.sn/assane-diouf-place-sous-contro...

