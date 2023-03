Appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’Etat : Retour de parquet pour Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye… Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|

Déférés au Parquet de Dakar lundi à la suite de leur arrestation par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), les activistes Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Xrum Xaxx ont passé la nuit dans les locaux de la Police. Et pour cause, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. […] Déférés au Parquet de Dakar lundi à la suite de leur arrestation par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), les activistes Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Xrum Xaxx ont passé la nuit dans les locaux de la Police. Et pour cause, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet. Ce, en attendant la désignation d’un cabinet pour instruire leur dossier, a informé leur avocat, Me Khoureychi Ba. Ils sont poursuivis pour « appel à l’insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l’Etat ». Le directeur du Centre de recherche et d’étude en stratégie finance (Cresf) et le membre du mouvement «Nittu Deug » avaient obtenu, il y a quelques semaines, une liberté provisoire après avoir passé plus de 6 mois en prison suite à des propos tenus dans la foulée du décès de l’imam Alioune Badara Ndao ….Mandat de dépôt requis pour plus de 160 manifestants Pour ce qui est des autres personnes interpellées lors des récents évènements survenus à Dakar dans la foulée du procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, pas moins de 21 d’entre elles ont été inculpées par le Doyen des juges d’instruction. Pour sa part, le juge Mamadou Seck du 2ème Cabinet, a hérité de deux dossiers regroupant au total 40 personnes, dont l’inculpation va attendre demain faute de greffier, selon toujours Me Ba. Ce dernier ajoute que « plus de 100 (autres) dossiers seront répartis entre les 3ème et 7ème Cabinets d’instruction ». A noter, toutefois, que l’article 80 du Code pénal a été visé par le Procureur qui a requis en outre le mandat de dépôt pour l’ensemble des inculpés. Quant aux mineurs en provenance du commissariat des Parcelles Assainies, ils vont comparaître devant le Tribunal pour enfants ce vendredi.



Source : https://lesoleil.sn/appel-a-linsurrection-atteinte...

