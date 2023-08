Appel à manifester/ La rue se mobilise: Un post Facebook incitatif, attribué à Me Ngagne Demba Touré Un post sur Facebook, attribué à Me Ngagne Demba Touré fait appel aux manifestants à redescendre dans les rues pour protester contre la décision de justice, suite à l’emprisonnement du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il s’agit d’un post assez équivoque et très incitatif du greffier, recherché pour refus de répondre à une convocation de la justice.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook