Appel au Lancement de Construction de la Mosquée de Touba Usine Glace

8 Octobre 2024. Chez Serigne Cheikh Thioro Mbacké Bassirou, Touba Usine Glace

Nous avons l'immense plaisir de vous convier au lancement de la construction de la mosquée de Touba Usine Glace. Cet événement marquant se déroulera le 8 octobre 2024 chez Serigne Cheikh Thioro Mbacké Bassirou.

Cette mosquée est un projet essentiel pour notre communauté, visant à renforcer notre foi et à offrir un lieu de prière et d’échanges spirituels. Votre présence et votre soutien seront cruciaux pour la réussite de ce projet.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de solidarité et de dévotion.

Qu'Allah nous guide et nous accorde le succès dans nos efforts.