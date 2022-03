Appel de Seydina Limamou Laye: Le Chef de l’Etat félicite le Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye

Le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, et à toute la communauté Layène, pour le succès des célébrations de la 142ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, manifestation placée sous le thème : "le rôle de l’éducation des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme".



Le Président de la République réitère l’engagement du Gouvernement à poursuivre les efforts d’amélioration du cadre de vie des populations autour des sites culturels et cultuels de Cambéréne, Yoff et Ngor.



Le Chef de l’Etat salue, à cet égard, l’ouverture à la circulation du Pont de Cambéréne, les aménagements urbains des quartiers polarisés, renforçant le désenclavement et la valorisation économique de cette zone stratégique de la capitale.