Appel du Mahdi : Avec la fondation Lonase, Toussaint Manga réaffirme aux Layènes son engagement pour l’action sociale et la cohésion religieuse Le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Dr Toussaint Manga, a effectué une visite auprès du khalife général des Layènes, Seydina Mouhamadou Makhtar Thiaw Lahi, en vue de la commémoration de l’Appel du Mahdi, prévue pour la fin janvier 2025. En l'absence du khalife général, la délégation a été accueillie par Serigne Dial Thiaw Lahi, représentant de la communauté.

Selon l’info postée sur la page facebook de la Lonase, au cours de cette rencontre, qui a duré environ une heure, Dr Toussaint Manga a réitéré son engagement à promouvoir l’action sociale sous son leadership à la tête de la Lonase. Il a notamment mis en avant le rôle de la Fondation Lonase dans l’appui aux initiatives sociales à travers le pays, affirmant que « partout où le besoin se fera sentir », des actions concrètes seront entreprises.



Le patron de la Lonase a également sollicité des prières pour la réussite du projet porté par le duo Sonko-Diomaye, en référence à l’actuelle gouvernance politique du Sénégal.



Prenant la parole, Serigne Dial Thiaw Lahi a salué cette visite en des termes élogieux. « Je suis doublement content de votre visite. D’abord, c’est la première fois qu’on reçoit une telle visite de la Lonase à l’occasion de l’Appel. Ensuite, en tant que chrétien, vous avez pris la peine de vous conformer aux règles de notre communauté. J’apprécie beaucoup votre discipline; et nos différences ne feront que renforcer la cohésion religieuse entre musulmans et chrétiens. Sois bénis », a-t-il déclaré.



Cette démarche symbolique du DG de la Lonase met en lumière l’importance de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux dans le cadre des festivités religieuses au Sénégal. Elle reflète également une volonté d’inscrire les actions de la Lonase dans une dynamique de solidarité nationale et de rapprochement des communautés.



La commémoration de l’Appel du Mahdi, un événement majeur pour la communauté layène, prendra ainsi une dimension particulière cette année, marquée par ce geste d’ouverture et de reconnaissance.



