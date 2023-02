Approvisionnement en eau : Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour, Thiès et Louga vers des perturbations La distribution de l'eau connaîtra des perturbations, allant de la baisse de pression au manque d'eau total à partir de la nuit du vendredi 10 février 2023 dans Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour, Thiès et Louga.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

SONES et SEN'EAU ont tenu à informer les clients que c’est en raison des travaux de raccordement de nouvelles installations stratégiques à Mékhé et Keur Momar Sarr.



A en croire une note parvenue à la rédaction de l »L’As », la situation reviendra progressivement à la normale au courant de la journée du dimanche 12 février 2023.



Cependant, un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les populations habitant les zones les plus impactées, indique-t-on dans le communiqué conjoint de SEN’EAU et SONES.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook