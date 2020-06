Appui sectoriel Covid 19: Les groupements de Betanti reçoivent 10 millions

En tournée dans le cadre du Programme d’appui sectoriel microfinance, et économie sociale et solidaire, la ministre Zahra Iyane Thiam Diop s’est rendue dans le village de Betanti. Et sous l’ordre du président de la République, elle a remis 10 millions de francs Cfa aux groupements qui sont impactés par la Covid 19 et qui se trouvent dans ledit village.