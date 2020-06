Appui sectoriel Covid-19 à Kolda, 44.600 000 F.CFA pour redresser les activités économiques du Fouladou Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020 à 17:32 | | 0 commentaire(s)| En tournée nationale, dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, Mme La Ministre Zahra Iyane Thiam Diop était ce Lundi dans la région de Kolda . Une étape qui a permis au Ministre de déceler avec les acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, les problèmes du secteur mais aussi d'apporter une enveloppe de 44.600.000 F.CFA pour donner un nouveau souffle aux impactés économiques de la Covid-19.

Après étapes de Thiès, Dakar, Matam, et le sine-saloum , c'est les régions de Sud qui doivent recevoir de la part du Ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam Diop , leurs aides au programme d'appui sectoriel Covid-19.



Sur les 115 .700.000 dégagés pour la grande région de la Casamance, La région de Kolda qui a acceuilli en premier la délégation se voit attribuer un montant de 44.600.000 F.CFA dont 20 000 000 F.CFA pour la mutuelle d'épargne et de crédit de Kolda qui compte environ plus de 7400 membres et 24.600 000 F.CFA pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le Ministre a à cet effet rappelé qu'à travers ce programme, le Ministère entend préserver le tissu économique local de la région et mettre à la dispositi on des mutuelles isolées une ligne de refinancement pour les GIES et microentreprises à un taux préférentiel de 3 %. De même, un fond d’appui direct sous forme de subvention est également dégagé au profit des acteurs de l’ESS pour leur permettre de faire face aux difficultés économiques causées par la pandémie et supporter les charges afférentes au maintien ou la relance de leurs activités.



Une somme que les bénéficiaires pourront récupérer au niveau des guichets de la poste avec qui une convention de partenariat a été signée avec ladite ministère afin de permettre aux acteurs d'entrer le plus vite possible dans leurs fonds. Ainsi, les acteurs très soulagés de cet appui car, dit-il, ayant vécu des moments très difficiles pendant les trois mois de la crise sanitaire ont magnifié le geste du Président Macky Sall à travers son Ministre de la microfinance qui leur a toujours soutenu grâce au fond d'impulsion à la microfinance ( FIMF).



Cette occasion de remises symboliques de chèques, était une tribune pour le ministre d'appeler ses concitoyens à continuer le combat contre la maladie du coronavirus qui est encore présent au Sénégal et multiplie ses victimes. Il ne fait nul doute que la solidarité nécessaire à toute épreuve, mise au centre de notre action e st gage de succès dans cette lutte sans merci que nous menons au quotidien contre la covid 19 aux côtés du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales, et de l’administration territoriale, sous la conduite écla Macky Sall. irée de son Excellence Monsieur le Préside, renchérit- elle.

