Apr : Des proches d'Amadou Bâ dénoncent des "manœuvres" contre leur leader

Le président de la République, Macky Sall, a tapé du poing sur la table pour mettre en garde les responsables qui auraient manifesté des ambitions présidentielles. Dans l'entourage du ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, on soupçonne des "manœuvres salaces" au sein de l'Apr contre ce dernier.



Rougui Niang, établie en France, a mis sur pied un mouvement de soutien dénommé: "Andd Dolèl Amadou Bâ" (Ensemble pour renforcer Amadou Bâ). Mais le hic, accusent les soutiens de Bâ, c'est qu'elle opère en cagoule pour le mettre en mal avec le Président Sall.



"Ce mouvement est créé pour nuire au ministre Bâ, selon Doudou Diagne Diécko (président des amateurs de lutte). Elle est financée par des personnes tapies dans l'ombre, pour faire croire au Président Macky Sall, qu'Amadou Bâ se constitue une force politique contre lui".



Pourtant, la dame a subi des remontrances de la part des "amis" de Bâ, sans qu'elle ne daigne cesser ses activités. Cela s'est passé dans un groupe WhatsApp du parti. Bon nombre de membres lui ont intimé l'ordre de cesser ses activités. D'autant plus qu'Amadou Bâ, lui-même, ne connait pas la dame.



Mais en plus de produire des T-shirt au nom d'Amadou Bâ, elle a organisé une grande manifestation au Fouta. À ce sujet, Doudou Diagne Diécko a appelé à plus de retenue.



"Le Président Macky Sall n'a pas besoin de ces manœuvres au sein de l'Apr. Il voudrait plutôt avoir une union de ses partisans", prévient-il.



