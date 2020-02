Accueil Envoyer Partager sur facebook Après 18 intervention chirurgicales, il devient le premier Afro-Américain à recevoir une greffe au visage Rédigé par Mamadou Mangane le 7 Février 2020 à 14:23 Son terrible accident de la route il y a cinq ans a défiguré son visage et aujourd’hui Robert Chelsea est devenu le premier Afro-Américain à recevoir une greffe du visage.





Chelsea s’était garé sur l’accotement d’une autoroute et était sorti de son véhicule un lundi soir d’août 2013 pour vérifier pourquoi sa voiture ronflait lorsqu’un conducteur ivre a percuté sa voiture, l’envoyant dans les flammes. Chelsea, directeur des ventes d’une entreprise de timbres en caoutchouc, a été transporté d’urgence dans un hôpital avec des brûlures au troisième degré couvrant presque tout son corps. Avec la face défigurée, une seule option s’offrait à lui, subir une greffe du visage.





Mais Chelsea est un homme de choix. Il aurait refusé un visage en mai 2018. Selon l’Afro-Américain, le visage qu’on lui proposait était beaucoup plus clair que la sienne. Il ne supportait pas l’idée de devenir « une personne totalement différente ».



Ayant rejeté le premier visage, Chelsea a dû attendre plus de 12 mois avant de recevoir un deuxième appel, celui qui l’a amené dans une salle de chirurgie au Brigham and Women’s Hospital de Boston, où il a reçu un nouveau visage.

« Chaque matin, je voyais une nouvelle version de moi », a déclaré Chelsea après sa sortie de l’hôpital en août, presque un mois après l’opération.



La chirurgie de Chelsea a été effectuée gratuitement, grâce à une subvention du ministère de la Défense, mais sa famille a dû recueillir 75 000 dollars, par l’entremise de GoFundMe, pour payer certains frais de voyage et des soins associés à la chirurgie.

Le nouveau visage de Chelsea provient d’Adrian, 62 ans, dont le frère a été approché par le Programme de dons de vie.



Adrian était mort subitement et son frère, James, 51 ans, qui encourage les dons d’organes après avoir servi dans l’armée de l’air, a accepté de donner le visage et certains organes internes du défunt.



Selon James, Adrian était un athlète et guitariste talentueux et généreux envers les gens.





Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Washington annonce avoir tué Qassem al-Rimi, chef d'Al-Qaïda dans la péninsule Arabique Sept morts de la fièvre du Congo dans le centre du Mali