Après 19 ans de mariage, j'ai découvert que ma femme était un homme"

Certains mariages sont plus mouvementés que d'autres. Jan se souviendra du sien pendant très longtemps. Après deux mariages et deux divorces très compliqués, cet homme originaire de Belgique a fait la rencontre d'une Indonésienne prénommée Monica. Avec le temps, tandis que leur relation est au beau fixe, les deux amoureux décident d'officialiser leur relation et d'emménager ensemble. En quelques mois, Jan et Monica se marient et passent dix-neuf ans de leur vie ensemble, avant que tout n'explose, comme le relate la version espagnole du média ABC.



Sa femme était un homme dans le passé



En effet, après presque vingt ans, Jan a commencé à entendre des rumeurs qui sous-entendaient que sa femme était en réalité un homme avant de le rencontrer. Il raconte : "Un soir, je suis à nouveau tombé sur toutes sortes de messages sur son ordinateur (...) Je lui ai dit : 'Maintenant, je veux connaître la vérité’". Monica décide alors de tout lui raconter et de lui avouer qu'elle était un homme avant de devenir une femme, et ce, grâce à plusieurs opérations chirurgicales. "Mon monde s’est écroulé en quelques secondes", a confié Jan. S'il est tombé des nues, plusieurs membres de sa famille avaient déjà été mis au courant de cette situation. "Je leur ai demandé pourquoi ils ne m’avaient jamais rien dit. Ils n’ont aucune idée de ce que ça fait. Je me sens agressé et mon honneur en a pris un coup", a-t-il continué.



Lorsqu'il a appris la vérité, Jan a lancé une procédure pour annuler son mariage. Il a également admis avoir consulté un psychiatre "pour contrôler ses émotions".