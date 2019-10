Après Massalikoul, Wade et Macky se retrouvent au Palais

Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ne perdent pas temps. Après la mosquée Massalikul Jinaan leurs retrouvailles lors de l’inauguration de, les deux hommes vont se retrouver dans les prochains jours au Palais. Selon « LesEchos » qui donne la nouvelle l’ancien président sera bientôt reçu en audience par son prédécesseur. Ce, pour montrer que leurs retrouvailles demeurent sincères. Le journal indique que Wade avait même prévue de se rendre au Palais de la république vendredi dernier, une semaine après leurs retrouvailles, mais il semble que des «esprits malfaisants» s'attellent à torpiller sa visite.

