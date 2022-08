Après avoir reçu deux commandes de 46 t de poissons surgelés : Le mareyeur exportateur disparaît avec les 32,5 millions FCfa

Les limiers de la Division des investigations criminelles (DIC) ont interpellé et déféré, avant-hier au parquet, un mareyeur exportateur du nom de M. Dia, pour les faits d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur 32,5 millions FCfa, destinés à l’achat d’une quantité de 46 tonnes de poissons surgelés pour le compte de deux clients.



Selon les informations de « EnQuête », la plainte remonte au mois d’octobre 2021. M. Sangharé avait porté plainte contre M. Dia, pour abus de confiance. Dans celle-ci, il indiquait avoir remis un montant de 22,5 millions FCfa au mareyeur, pour la livraison de 32 tonnes de poissons surgelés.



A sa grande surprise, il n’a pas reçu les poissons ni obtenu le remboursement de son argent. Alors que les limiers de la DIC n’avaient pas encore tiré cette affaire au clair, ils ont reçu une autre plainte contre le même mareyeur. La victime, D. Dieng, lui réclame un montant de 10 millions FCfa, qui équivaut à une commande de 14 tonnes de poissons.



Egalement, lorsqu’il est allé confirmer sa plainte, M. Sangharé a précisé qu’en remettant l’argent à M.Dia, il ne devait attendre qu’une semaine, avant de recevoir sa commande. Plus de 7 jours après, M. Dia lui a fait comprendre que le bateau qui devait livrer la commande, n’était toujours pas arrivé au port.



Après son arrestation, le prévenu M. Dia a donné sa version des faits aux hommes du Commissaire Adramé Sarr, le chef de la DIC.



“ Je reconnais les faits. J’ai effectivement reçu de M. Sangharé et D. Dieng, un montant total de 32,5 millions FCfa. J’ai envoyé le premier versement de 22,5 millions FCfa à mes fournisseurs, mais contrairement à mes attentes, lorsque les navires sont arrivés en Guinée-Bissau, ils ont été arraisonnés par la marine de ce pays. Lorsque la marchandise est arrivée par la suite au port de Dakar, j’ai décidé de livrer le produit à d’autres clients, car, pensant que les commandes qu’ils avaient faites, n’étaient pas identiques aux produits que j’ai réceptionnés ’’, a-t-il confié aux enquêteurs.



Seulement, à la question de savoir s’il existe des documents qui attestent ses dires, il est resté aphone. Toutefois, le mareyeur a confié avoir remis un acompte de 4,5 millions FCfa à M. Sangharé et déclare lui devoir le montant de 18 millions FCfa. Pour D. Dieng, il a sollicité un moratoire pour pouvoir rembourser. Ce que la victime a refusé, arguant vouloir être payé intégralement. Au terme de sa période de garde-à-vue, M. Dia, qui est né en 1978, a été déféré au parquet pour les faits d’abus de confiance.