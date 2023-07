Après l’accident de Ngueune Sarr à Louga : Abdoulaye Daouda Diallo promet le soutien aux victimes et aux blessés Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 18:55 | | 0 commentaire(s)| Le président du Conseil Économique Sociale et Environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo s'est déplacé dans la capitale du Ndiambour. L'objectif de sa visite, est de venir s'enquérir de la situation des malades, suite à l'accident qui s'est produit ce mercredi, occasionnant 24 morts et une cinquantaine de blessés. D’après Abdoulaye Daouda Diallo, l’Etat du Sénégal a pris tous les engagements nécessaires pour soutenir ces malades et les personnes non encore identifiées.



