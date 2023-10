Après l’annonce de sa candidature: Cheikh Hadjibou Soumaré invite les Sénégalais à le soutenir pour un Sénégal meilleur

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

A la suite de la levée de son contrôle judiciaire après les affaires Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre et ancien président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, a tenu une conférence de presse, ce mercredi. Lors de sa première apparition publique depuis lors, le président du parti Démocratie et République a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Il invite tous les Sénégalais à travailler avec lui et, à le soutenir pour un Sénégal meilleur.