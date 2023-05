Après la finalisation de l’acquisition : La Bicis rejoint le Groupe Sunu

Avec un ancrage fort dans le domaine de la bancassurance en Afrique subsaharienne, la Bicis consolidera son développement avec une gamme de services financiers renforcée par l’expertise du Groupe Sunu.



«Le Groupe Sunu a pour ambition au Sénégal d'avoir une Bicis plus digitale avec des offres Corporate et particuliers modulées aux besoins du marché, et engagée à offrir à toute sa clientèle la meilleure qualité de services. Afin de pérenniser les liens construits par le groupe Bnp Paribas au Sénégal et d’assurer la continuité du service auprès de leurs clients, la Bicis restera le partenaire privilégié pour le Sénégal du réseau international du groupe Bnp Paribas, et le groupe Bnp Paribas le partenaire privilégié de la Bicis à l’international pour ses clients sénégalais », lit-on dans le document.



«Comme Monsieur Papa Pathé Dione, fondateur du Groupe Sunu, l’avait indiqué lors de la signature de l’accord, en nous confiant une de ses filiales majeures, le groupe Bnp Paribas confirme à ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs qu’ils peuvent compter sur un groupe panafricain de référence dans les services financiers. Forts d’une expertise de près de 25 ans en Afrique, nous avons démontré notre leadership dans l’assurance dans 17 pays et avons acquis il y a quatre ans une banque au Togo. Notre objectif premier est d’offrir des solutions financières complètes avec un réseau de banques et de sociétés d’assurances plus proche des entreprises et des populations. La BICIS sera le pivot du déploiement de cette ambition stratégique portée de longue date, au Sénégal et dans la sous-région. La réalisation de cette acquisition est un gage de pérennité et de développement pour la Bicis, ses clients et ses collaborateurs », déclare Mohamed Bah, Directeur général du Groupe Sunu.



Fondé par Papa Pathé Dione, Sunu est un groupe panafricain de services financiers. Il est présent dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Créée en 1962, la Bicis est une société anonyme au capital de 10 milliards de FCFA, dont les actionnaires sont : le Groupe Sunu (depuis 28 avril 2023), l’Etat sénégalais, ainsi que des privés sénégalais. Elle dispose d’un réseau de 32 agences et d’un centre d’affaires dédié aux entreprises.

Adou FAYE

Dans un communiqué de presse, le Groupe Sunu annonce l'intégration de la Bicis. «À la suite de la conclusion de l'accord d'acquisition du 28 juillet 2022 avec le Groupe Bnp Paribas, et après que l'ensemble des autorisations et démarches réglementaires a été obtenu, le Groupe Sunu a acquis ce jour 54,11% du capital social de la Bicis (Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal). Par cette acquisition, finalisée ce 28 avril 2023, la Bicis rejoint le Groupe Sunu », informe un communiqué de presse.