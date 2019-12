Après la grève de la faim illimitée, Boy djiné menace de se suicider

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|



L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus attire aussi l’attention des autorités sur le cas de Baye Modou Fall alias «Boy djiné». Selon le président de l’Asred, «Boy djiné» menace de mettre fin à ses jours. A l’en croire, ce dernier réclame juste un procès. Ibrahima Sall demande la diligence des autorités judiciaires avant que l’irréparable ne se produise. Pour Ibrahima Sall, Baye Modou Fall ne va pas hésiter à mettre à exécution ses menaces puisqu’il a déjà entamé une grève de la faim illimité.



Par ailleurs, le président de l’ASRD dénonce l’arrestation de quatre frères de Boy Djiné. Il s’agit, d’après elle, de Cheikh Mbacké, Modou Sylla, Kami et Guèye Mbour. Ces derniers ont été arrêtés suite à leur manifestation hier devant la prison du Camp Pénal Liberté 6 pour dénoncer la stigmatisation de leur frère. Ils n’aiment pas le sobriquet de «Boy Djiné » que les autorités judiciaires donnent à leurs frères.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos