Accueil Envoyer Partager sur facebook Après la mort de 157 passagers : Ethiopian Airlines renouvelle sa confiance en Boeing Rédigé par La rédaction de leral.net le 25 Mars 2019 à 12:27 Un parent d'une victime de l'accident, touche un portrait sur un cercueil lors des funérailles à Addis-Abeba.

Le PDG d'Ethiopian Airlines a déclaré que sa compagnie faisait toujours confiance à Boeing, après le crash du 10 mars dernier qui a fait 157 morts.

"Que les choses soient claires. Ethiopian Airlines croit en Boeing. C'est notre partenaire depuis de nombreuses années ", a déclaré Tewolde Gebremariam dans un communiqué.



Le président de la compagnie nationale aérienne éthiopienne a annoncé que l'Ethiopie attend de recevoir une commande de 29 Boeings 737 MAX 8.



Ces nouveaux types d'avions ont été vendus à plus de 5.000 exemplaires dans le monde, avec seulement 376 livraisons.



Selon le PDG d'Ethiopian Airlines, "malgré la tragédie, Boeing et Ethiopian Airlines continueront d'être liés à l'avenir".



Il a aussi annoncé qu'une enquête internationale sera menée pour découvrir l'anomalie en cause lors du crash du vol 302.



Le pilote était formé pour ce modèle d'avion



M. Gebremariam a rejeté les allégations des médias américains selon lesquels le pilote de l'avion n'avait pas été formé pour piloter le Boeing 737 Max 8.



"Nous sommes la seule compagnie aérienne en Afrique, parmi les rares au monde, à posséder le simulateur de vol complet B-737 Max", a-t-il répliqué.



Selon le PDG d'Etiopian Airlines, "contrairement à ce que disent les médias", les pilotes d'Ethiopian Airlines "ont été formés sur tous les simulateurs appropriés".



Les équipes des enquêteurs sur le site du crash, toujours à la recherche d'indices



De nombreux pays ont renoncé à leur commande à l'issue du crash du vol ET302 qui devait relier Addis-Abeba à Nairobi.



Un autre Boeing 737 MAX 8 de la compagnie aérienne Lion Air s'était abîmé dans la mer de Java en fin octobre 2018, tuant 189 personnes.



L'analyse des boîtes noires de l'appareil a fait dire à la ministre éthiopienne des Transports, qu'il y a des "similarités claires" dans les deux accidents.



Un dysfonctionnement du système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'avion, dit "MCAS", serait à l'origine des deux crashs. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Sécurité dans le Sahel: Avant IBK, Idriss Deby a limogé plusieurs chefs de l’Armée Mozambique : l'heure du grand nettoyage à Beira après le cyclone Idai