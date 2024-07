Après la question écrite de Abdou Mbow au Premier ministre : La réplique salée de Abass Fall Député Yewwi askan wi et un des responsables du parti Pastef, Abass Fall ne laisse pas le terrain libre à l’opposition. A chaque attaque de celle-ci, le parlementaire ne peut s’empêcher de répliquer. Sa dernière réponse est à retrouver dans un post sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon « Le Quotidien », à travers ce texte, le député Yewwi askan wi a vivement réagi à la question écrite adressée par son collègue et président du Groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), Abdou Mbow, au Premier ministre Ousmane Sonko. Sa question écrite concernait la tragédie nationale qui a coûté la vie à près d’une centaine de jeunes Sénégalais au large des côtes mauritaniennes.



«Abdou Mbow, avec son niveau de langue calamiteux et avec une inculture notoire, envoie une question soi-disant écrite qui n’est rien d’autre qu’une provocation. De mémoire de parlementaire, on n’a jamais vu une question écrite libellée de la sorte.



Son esprit est tout aussi petit que sa taille», réplique le député membre du groupe parlementaire de la minorité à l’Assemblée nationale, Yewwi askan wi. «Un député adepte du mensonge, faussaire jusqu’à la moelle épinière.



Subitement il défend cette jeunesse qu’ils ont assassinée, violentée, torturée, mise en exil, emprisonnée. Cette jeunesse réclame justice», embraie Abass Fall, avant d’indiquer qu’«il faut mettre fin à ce cinéma».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook