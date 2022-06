Apres la récusation des sept sages: les « deux » sages de la presse en mission…extincteurs

Pour porter le combat révolutionnaire de la presse privée au Sénégal, ils étaient au départ des années 90 quatre principaux combattants : Abdoulaye Bamba Diallo (Cafard Libéré), Mamadou Oumar Ndiaye (Le Témoin-Hebdo), Babacar Touré (Sud-Hebdo) et Sidy Lamine Niass (Walf-Hebdo).



On les appelait les « quatre mousquetaires » qui ont beaucoup contribué à l’évolution de la presse privée et à la liberté d’expression sur fond de démocratie inclusive. A cette époque-là, ce collectif de journalistes-éditeurs, après avoir défié le régime socialiste du président Abdou Diouf, a pu obtenir plusieurs acquis dont la fameuse et très précieuse aide à la presse qui ont contribué développer la presse privée et déclencher la machine démocratique ayant débouché sur deux alternances pacifiques.



Avec les vicissitudes de la vie, il ne reste plus dans ce bas monde que deux parmi ces quatre mousquetaires : Mamadou Oumar Ndiaye et Abdoulaye Bamba Diallo que la plupart des observateurs considèrent comme étant les « deux » sages de la presse. Dès lors que l’heure est grave, nos deux sages ont décidé de jouer leur partition à travers une lettre ouverte au président Macky Sall (voir pages 1 et 3). Mamadou Oumar Ndiaye et Abdoulaye Bamba Diallo veulent faire entendre la voie de la sagesse là où les sept Sages ont été récusés par une frange de l’opposition majoritaire.

