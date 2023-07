Après la remise de cartes de guide touristique: Les jeunes exhortés à se lancer dans la profession Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère du Tourisme et des Loisirs a procédé à la remise des cartes professionnelles de guide touristique. L'objectif de cet événement était d'encourager et de soutenir les jeunes désireux de se lancer dans la profession de guide touristique.

Avec la participation de 14 membres, représentant plusieurs domaines d'expertise, cette initiative a abouti à l'admission de 33 guides, marquant un moment important dans la vie de ces jeunes professionnels. La cérémonie a été caractérisée par une forte participation de femmes couronnées, témoignant de leur engagement croissant dans ce secteur.



Philippe Ndiaga Bâ, Directeur de la Réglementation du Tourisme, a assuré la présidence de l'événement et apporté son soutien enthousiaste à cette activité prometteuse.



