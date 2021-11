Après la rencontre avec leur leader: Les jeunes de Manko Wattu Sénégal très virulents contre l’opposition Les jeunes de MWS, s’exprimant sur les choix difficiles dans la confection des listes pour le renouvellement des mandats des conseillers municipaux, remercient leur leader qui leur a demandé de taire toutes leurs querelles après les investitures, faites par le Président Macky Sall. Ils estiment qu’un groupe de violeurs, d’assassins, d’homosexuels et de voleurs de derniers publics, ne peut appeler à l’insurrection et le réussir. Ils se trompent lourdement.

« Les choix étaient difficiles, mais au finish, ce qui compte, c’est que la liste BBY gagne partout, c’est en tout cas ce qu’a dit le Président Ousmane Faye », font-ils savoir. D’après le communiqué final, ayant sanctionné leur rencontre, les jeunes de MWS dénoncent vigoureusement le fait que Barthélémy Dias ait mis ses deux enfants mineurs au devant de la scène. Ce qui pourrait créer un précédent dangereux, surtout au regard de la suite marquée par des violences qui ont fait que lui-même, Sonko, Gackou et Khalifa ont pris la fuite dès que les forces de l’ordre les ont encerclés.



« Nous interpelons les organismes en charge de la protection de l’enfance, pour dénigrer ce comportement d’un père de famille indigne et irresponsable. La place des enfants n’est pas dans des scènes sujettes à violence. Nous demandons l’intervention rapide des droits-de-l’hommiste et des âmes sensibles éprises de paix, à mettre fin aux folies de cet assassin qui a perdu le sens de la réalité », fustigent les jeunes de Ousmane Faye pour qui, « Barthélémy Dias n’est pas apte à diriger la plus petite commune du Sénégal, encore moins la Ville de Dakar qu’il veut briguer ».



Ainsi, les jeunes de MWS félicitent tout de même les Sénégalais de ne pas avoir donné suite favorable à l’appel de Barth' et consorts. « C’est une opposition de va-t-en guerre qui sait qu’elle a grillé ses cartes. Tout ce bruit qu’ils font, veut dire qu’ils anticipent sur leur défaite, et donc, ils font tout pour saboter le processus, après avoir été déboutés partout lors des dépôts des listes, où pratiquement, ils sont tous dans des irrégularités. Mais, heureusement que les Sénégalais ont compris leur jeu et, ont catégoriquement refusé de les suivre.



Ces derniers n’inspirent pas confiance parce qu’ils sont un groupe de violeurs, d’assassins, d’homosexuels et de voleurs de derniers publics. Ils se trompent lourdement en pensant qu'ils peuvent appeler les gens à l'insurrection et le réussir. Ils veulent mettre ce pays dans le chaos. Mais, ils n’y arriveront jamais », expliquent les jeunes de MWS.



