Après le limogeage du Minisre Mamadou Talla : Les militants apéristes de Kanel, frustrés, alertent Macky Sall

Vendredi 13 Octobre 2023

Les militants de l'Apr du département de Kanel, sont très remontée contre le président de la République Macky Sall et son Premier ministre, Amadou Bâ. La cause de leur mouvement d'humeur est qu'après la formation du nouveau gouvernement, ils ont vu leur leader Mamadou Talla être limogé de son poste. Ces derniers menacent de boycotter les parrainages et l'élection présidentielle de 2024, si leur mentor n'est pas réintégré dans le gouvernement. Ils tenaient un point de presse ce jeudi, à Guédiawaye, pour lancer un appel au Président Macky Sall.