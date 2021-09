Après le soutien du Pvd à Macky Sall: les militants instruits d’intégrer la majorité présidentielle Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti de la vérité pour le développement (Pvd) de Serigne Modou Kara Mbacké annonce son alliance avec la majorité présidentielle en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022. Dans un communiqué daté d’hier, la formation politique donne instruction aux responsables, militants et sympathisants de son parti d’intégrer la grande majorité présidentielle. « Toute alliance […] Le Parti de la vérité pour le développement (Pvd) de Serigne Modou Kara Mbacké annonce son alliance avec la majorité présidentielle en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022. Dans un communiqué daté d’hier, la formation politique donne instruction aux responsables, militants et sympathisants de son parti d’intégrer la grande majorité présidentielle. « Toute alliance électorale se fera dans ce cadre avec les partis et mouvements membres de Benno Bokk Yaakaar et de la mouvance présidentielle en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022 », ajoute le communiqué émanant du Député Sokhna Dieng Mbacké, Présidente du Pvd. Serigne Modou Kara Mbakcé, Président fondateur du Pvd et guide de la Révolution pacifique, réitère, par la même occasion, son « soutien agissant et indéfectible » au Chef de l’État, Macky Sall. Malick CISS



Source : http://lesoleil.sn/apres-le-soutien-du-pvd-a-macky...

