Après les dettes accumulées : Air Sénégal International a mis en lumière les défis financiers

Air Sénégal International a mis en lumière les défis financiers auxquels, la compagnie est confrontée, tout en soulignant les progrès réalisés et les réussites obtenues au cours des dernières années. Malgré les pertes occasionnées par les dettes accumulées cette année, la compagnie a annoncé des mesures visant à améliorer la qualité de ses services, lors d'une conférence de presse, tenue ce lundi. Une occasion pour la compagnie aérienne de faire preuve de transparence envers les médias et le public. Les problèmes financiers auxquels Air Sénégal International fait face, ont été abordés de manière franche et directe, démontrant ainsi sa volonté de trouver des solutions durables.