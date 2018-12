Après les engins blindés anti-émeutes: le régime de Macky Sall inonde Dakar de caméras de surveillance

Qu’est-ce qui hante le chef de l’Etat Macky Sall ? C’est à cette question que pose le journal « Source A ». Dans livraison du jour, le canard révèle qu’après l’acquisition de 65 engins blindés anti-émeutes, les autorités sénégalaises ont déjà acquis des dizaines de caméras de surveillance. Lesquelles vont s’ajouter aux 18 caméras de surveillance, dont le régime de Macky Sall s’était, déjà, doté en 2013.



Ces caméras de type thermique sont incassables, résistent à tous les climats et températures, avec des fonctionnalités surréalistes. Elles sont en mesure de balayer un vaste périmètre, de jour comme de nuit. De même, elles seront obligatoirement munies du système de retournement automatique quand un suivi est nécessaire sous le dôme, système de type auto pivot ou équivalent.



Le journal renseigne que certaines des artères de Dakar sont en train d’être équipés de ces appareils. Par exemple, rien que sur les Avenues Blaise Diagne et Habib Bourghuiba, il y a 14 caméras de surveillance. Les autres points de Dakar ciblés par l’installation de ce matériel ô combien sophistiqué, sont les Allées du Centenaire, l’Avenue Malick Sy, entre autres.



C’est dire que tous ceux qui ambitionnent de vouloir plonger le Sénégal dans des soubresauts cauchemardesques, avant, pendant et après la présidentielle de 2019, gagneraient à y réfléchir par deux fois, avant de perpétrer leurs actes.



