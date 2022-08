Après les inondations à Mbao et Bargny, le MEDD pose déjà les jalons pour un projet durable Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Août 2022 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| Après l’avancée de la mer à Mbao et Bargny, ces derniers jours, qui a causé de nombreux dégâts (maisons et cimetières musulmans inondés), le ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, a fait une visite de terrain ce mercredi. Il était en compagnie du Gouverneur, du Préfet, du Sous-préfet, de la gendarmerie, de la brigade de l’environnement et de la Direction des Eaux et Forêts, pour constater les dégâts. A l'en croire, des solutions sont déjà envisagées par l’Etat avec l’appui de l’Union africaine et du projet Waka, avec la banque mondiale et d’autres partenaires. Le projet de réhabilitation va durer neuf (9) mois.



