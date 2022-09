Après les sinistres dans les hôpitaux: Karpowership et SENELEC confirment leur credo, la RSE Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 23:11 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), la compagnie turque d’énergie, Karpowership Sénégal a remis un don de Sécurité Incendie au Centre Hospitalier National d'enfants Albert Royer.

Ce don fait en partenariat avec la Senelec intervient dans un contexte d'incidents tragiques récemment survenus dans les hôpitaux de Tivaouane et de Linguère. L'objectif de ce don d'un matériel complet anti-incendie viendra sécuriser le plus grand centre de néonatalogie du Sénégal.

La cérémonie de remise a eu lieu ce matin en présence de la Directrice de l'hôpital De Issa Tall Diop.



