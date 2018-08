Après leur audience avec le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Bara Sow et la Fédération des laobés du Sénégal et de la diaspora ( Flsd ) plus que jamais déterminés à réélire Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Août 2018 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et le Président Bara Sow de la Fédération des Laobés du Sénégal et de la Diaspora (FLSD) ont arrondi les angles ce mardi 14 août 2018, après des discussions franches et sincères qui auront duré 2 heures de temps. Le Président Bara Sow était accompagné des principaux ténors et responsables de la Fédération FLSD venus de plusieurs départements du pays.



Bara Sow et ses amis qui ont été depuis 2009 à l'avant-garde du combat pour l'accession du Président Macky Sall à la tête du Sénégal, avaient besoin d'une reconnaissance morale de l'excellent travail de mobilisation qu'ils ont toujours mené pour l'appropriation par les populations des réalisations du Président Macky Sall.



C'est chose faite après ces échanges avec Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a salué au nom du Président Macky Sall, le compagnonnage loyal et fidèle de la Fédération des Laobés du Sénégal et de la Diaspora avec le Chef de l'Etat, sans aucune exigence de contrepartie.



Les différentes questions liées à la promotion des membres de la Fédération, le financement de leurs activités professionnelles et le concours attendu de l'Etat dans le cadre du support apporté au secteur de l'artisanat tant au niveau de la production que de la promotion des exportations, ont été évoquées et Mahammed Dionne s'est engagé à leur apporter les solutions idoines dans les meilleurs délais.



Il a également promis de transmettre les principales doléances de la FLSD au Président Macky Sall, qui recevra prochainement les responsables de la Fédération pour leur exprimer de vive voix sa reconnaissance pour leur engagement politique à ses côtés depuis la naissance de l'APR.



Le Président Bara Sow et les responsables de la Fédération vont dès à présent, engager une tournée nationale de mobilisation de leurs membres dans les différents départements du pays, pour une victoire éclatante du Président Macky Sall dès le premier tour de l'élection majeure du 24 février 2019.









