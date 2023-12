Après plus d’une année de mise en œuvre du projet: La Coopération Onas-Onee produit les résulats escomptés L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et l’Office national de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) du Maroc, ont signé un partenariat. L’initiative, rentrant dans le cadre d’un projet de coopération entre les deux institutions d’assainissement, a produit les effets escomptés. Une bonne note a été décernée par Dr. Anne Bousquet de Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA)/UN-Habitat, qui encadre la coopération entre les deux institutions.

La coopération entre l’ONAS et l’ONEE du Maroc fait partie des 22 projets que Dr. Anne Bousquet de GWOPA/ONU-habitat coordonne. Et elle renseigne qu’il a été mis en place à l’échelle globale, un cadre d’échanges, permettant aux parties prenantes de profiter des expériences réussies et des bonnes pratiques des uns et des autres.



Leur institution joue le rôle de mise en relation entre les organisations et les services intervenant dans le secteur. " Ce projet financé par l’Union Européenne, pourrait être prolongé au regard des résultats probants enregistrés, après plus d’une année de mise en œuvre. Il y a une perspective de renouvellement de cette coopération. Il y a des enjeux de préservation des acquis et des bonnes pratiques. Nous allons convaincre le bailleur afin qu’il prolonge ce projet de deux à trois ans en l’orientant vers d’autres axes de coopération ", a expliqué Dr. Anne Bousquet de GWOPA/ONU-habitat.



D’après le coordonnateur, cette coopération entre les experts des institutions, a permis de résoudre des problèmes sur le terrain. Il rappelle qu’il y a le renforcement des compétences des ressources humaines, la rédaction du référentiel qualité au profit de l’ONAS. « Nous avons terminé l’élaboration du référentiel qualité. Nous l’avons testé grâce à des outils de terrain. L’ONAS peut s’en servir de manière directe sur le terrain, pour évaluer les services fournis par ses prestataires », a précisé le Directeur de l’Institut National de l’Eau et de l’Assainissement du Maroc, Mahdi Abderrafi.



Ainsi, le Directeur des Ressources Humaines de l’ONAS, Bamba Fall a soutenu que ce projet qui s’inscrit dans une longue tradition de coopération entre les deux institutions, comporte des avantages pour les deux parties. « La coopération a porté sur plusieurs axes, notamment le diagnostic réseau, la mise en place de référentiel audit qualité, la formation entre autres. Je donne l’exemple de nos exploitants, ils ont tiré beaucoup de profits de cette formation. Sur le terrain, ils ont pu procéder à des vérifications ayant conduit à des rectifications de certaines installations. Les échanges entre les experts des deux pays, ont permis d’avoir de nettes améliorations dans la pratique de l’assainissement », a affirmé Bamba Fall, Directeur des Ressources Humaines à l’ONAS.



D’ailleurs, il a été rappelé qu’une session de mise à niveau des agents de l’ONAS, est en cours au siège de la Direction général de l’institution.









