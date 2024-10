Après quatre mois de détention, le rappeur Akbess est libre

L’information vient de tomber : le rappeur Akbess a été libéré après avoir passé quatre mois en détention. Il était accusé de trafic international de drogue et d’association de malfaiteurs, des charges lourdes qui avaient plongé ses fans dans l’incertitude quant à son avenir musical.



Son arrestation avait suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Entre stupéfaction et mobilisation, de nombreux fans, ainsi que des figures de la scène hip-hop sénégalaise, avaient exprimé leur soutien au rappeur, clamant son innocence. Pendant ces quatre mois, plusieurs campagnes ont été menées pour demander sa libération, traduisant l’attachement de la communauté musicale à cet artiste au talent reconnu.



Akbess, connu pour ses textes engagés et sa dénonciation des injustices sociales, a marqué la scène du rap sénégalais avec son style unique et sa plume percutante. Son absence avait laissé un vide, tant dans le cœur de ses fans que dans l’industrie musicale locale. Sa sortie de prison est perçue comme une bouffée d’air frais pour le mouvement hip-hop au Sénégal, qui attendait avec impatience de retrouver l’artiste sur scène et en studio.

Source : https://senemedia.com/annonce-76376-aprs-quatre-mo...