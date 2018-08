Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Après ses accusations sur le racisme, Donald Trump répond par un tweet insultant à LeBron James Rédigé par La rédaction de leral.net le 5 Août 2018 à 14:41 | Lu 131 fois

Le président américain Donald Trump s'est fendu d'un tweet insultant pour répondre vendredi aux propos de la star du basket LeBron James, qui l'avait accusé de nourrir les divisions raciales aux Etats-Unis.

Sans évoquer le débat, Donald Trump s'est contenté de s'en prendre aux personnalités.



"Lebron James a été interviewé par l'homme le plus stupide de la télévision, (le présentateur de CNN) Don Lemon. Il a réussi à faire apparaître Lebron comme quelqu'un d'intelligent, ce qui n'est pas facile à faire", a-t-il tweeté.

Dans une interview à CNN réalisée mardi mais diffusée vendredi soir, la nouvelle star des Los Angeles Lakers avait accusé le président d'utiliser le sport pour "diviser" les Américains en fonction de leur couleur de peau, après la polémique sur les joueurs de football américain qui mettent genou à terre pendant l'hymne national.

"Je pense que notre président essaye de diviser", a expliqué le nouveau joueur des Lakers lors de cette interview sur CNN.

"C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que je sais que c'est grâce au sport que j'ai côtoyé quelqu'un de blanc pour la première fois", a ajouté le joueur de 33 ans, natif d'Akron, ville ouvrière de l'Ohio, dans le nord du pays.

Donald Trump n'a de cesse de critiquer depuis près d'un an les joueurs de football américain, majoritairement noirs, qui s'agenouillent pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières. En mai, le milliardaire républicain avait même estimé que ces joueurs ne "devraient peut-être pas être dans le pays".

LeBron James, le joueur le plus médiatisé de la NBA, est un farouche adversaire du président Trump.

Interrogé sur ce qu'il lui dirait s'il venait à s'asseoir en face de lui, James a répondu: "Je ne serai jamais assis en face de lui".

"Je m'assiérais en face de Barack par contre", a-t-il ajouté, en référence à l'ancien président démocrate Obama, dont il a soutenu les campagnes en 2008 et 2012.

Avant de se lancer en politique, Donald Trump apparaissait sur Twitter comme un grand supporter de LeBron James.

En 2015 il l'avait notamment félicité pour un panier décisif en le qualifiant de "compétiteur féroce qui ne se dégonfle pas sous la pression".

VOA avec AFP

