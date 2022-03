Après ses démêlés judiciaires Un chef d’entreprise menacé de mort par son créancier

Traduit à la barre du tribunal, il a été jugé et condamné dans l’un de ses dossiers à payer, pour toutes causes et préjudices confondus, la somme de cinq millions de francs Cfa au plaignant D. Faye. Seulement, après avoir tardé à payer son créancier, ce dernier qui le persécute en faisant des va-et-vient incessants chez lui, n’a pas hésité à le menacer de mort.



Craignant pour sa vie, le chef d’entreprise a, à son tour, déposé une plainte contre son créancier pour menace de mort. Dans sa plainte, il a expliqué qu’il a eu quelques soucis financiers qui lui avaient valu d’être condamné. Seulement, tient-il à préciser, lorsqu’il a été condamné à payer la somme de 5 millions de francs, il s’est totalement acquitté de cette charge, en attendant la suite d’une autre affaire en instance qui l’oppose à son créancier.



Mais le hic, souligne-til, c’est que ce dernier ne cesse de le menacer de mort. Il serait même venu à deux reprises dans son domicile pour l’humilier devant sa famille et le menacer de mort. «Il a promis de me tuer si je ne lui rembourse pas entièrement la somme qu’il m’avait remise en guise d’avance dans le cadre de la vente d’un terrain», a confié le chef d’entreprise lors de son face à face avec les enquêteurs.



Des accusations qui ont été balayées d’un revers de main par le mis en cause qui écarte les menaces de mort. Pour autant, il a reconnu avoir eu à harceler le sieur Ndoye, qui avait encaissé son argent à la suite d’une vente portant sur une parcelle. Une affaire différente de celle qui l’avait opposé à ce chef d’entreprise et qui l’avait poussé à porter plainte contre ce dernier.

Bes Bi