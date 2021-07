Après un consensus accepté: Le Ministère de l’agriculture dit ne rien comprendre du syndicat gréviste

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021

A la suite de la mise en place du comité de promotion de dialogue social par le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, intervenue le 20 août 2020, plusieurs rencontres se sont tenues en présence des directeurs nationaux, des conseils techniques et des différents syndicats du MAER.



A l'issue desdites rencontres, un mémorandum consensuel, résumant des propositions d'ordre financier, accepté par toutes les parties prenantes a été établi et transmis au Ministère des Finances.



Le MAER comme les syndicats attendent le retour des propositions pour leur exécution.



A partir de ce moment, le Ministère de l’agriculture dit ne pas comprendre la position radicale des membres du synttas qui observent depuis des mois des grèves répétitives et des comportements inexplicables



