Arabie Saoudite: Une Ghanéenne victime d’une attaque à l’acide

Rabi tressait mes cheveux quand elle s’est arrêtée pour aller manger. Alors qu’elle mangeait, nous avons entendu quelqu’un frapper à sa porte et elle m’a demandé de l’aider à l’ouvrir. Dès que j’ai ouvert la porte, tout ce que j’ai vu, c’est que quelqu’un m’a poussée et a versé une substance sur moi. C’était ma fin.

Je devais rentrer à la maison parce que je ne voyais plus et je ne pouvais plus travailler pour subvenir à mes besoins. Rabi ne m’a rendue visite que deux fois et n’est jamais revenue. Je suis retournée au Ghana sans sou. Ici, je n’ai rien pour aller à l’hôpital et je ressens toujours des douleurs et des nausées.

Je préfère mourir que de vivre dans cette douleur

Un jour, ma mère ne se sentait pas bien, alors j’ai décidé de laver nos vêtements et de les sécher dehors. Pendant que je séchais les vêtements, deux enfants m’ont vu et l’un a dit à l’autre, ‘tu vois cette sœur, son visage est vraiment effrayant et elle ressemble à un monstre

Ça n’a pas été facile pour moi parce qu’elle est tout ce que j’ai dans la vie. Elle a voyagé à la recherche d’une vie meilleure afin de soutenir la famille et voici ce qui lui est arrivé.