Arachide : Des acteurs dénoncent les opérateurs étrangers

Deux professionnels de la filière arachide, dont le secrétaire général du Syndicat national des corps gras, Issa Ly, dénoncent la domination du marché sénégalais de cette denrée par des opérateurs étrangers et appellent les pouvoirs publics à veiller à sa régulation.



Dans des entretiens avec l’APS, ils mettent en garde les pouvoirs publics contre la disparition de la filière, si l’État n’intervient pas dans la commercialisation des graines d’arachide. L’État doit réguler le marché de l’arachide pour permettre à tous les acteurs de la filière, de tirer profit de leurs activités, a dit le directeur de l’usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) à Diourbel (centre), Dame Touré. Le non-respect de la régulation du marché de l’arachide, a permis à des commerçants étrangers de s’approvisionner en coques d’arachide, d’installer des décortiqueuses et d’exporter les graines décortiquées, a-til dénoncé.



M. Touré déplore le contrôle de l’essentiel des activités de la filière par les mêmes commerçants. Il soutient qu’ils n’ont pas le droit de s’approvisionner en coques d’arachide et en matières premières sur les sites de production. Les hommes d’affaires étrangers achètent, transforment et exportent toutes les graines d’arachide de qualité, dénonce le directeur de l’usine de la SONACOS à Diourbel, ajoutant que toute la filière arachide de Diourbel est paralysée.



A l’en croire, le niveau de réception des graines est de zéro à l’usine de la SONACOS à Diourbel, depuis le démarrage de cette campagne de commercialisation des graines d’arachide, le 21 novembre 2022.













L'As