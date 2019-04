Aramine Mbacké et Oumy Thiam à la Cour suprême

Depuis près de 4 ans, Aramine Mbacké et Oumy Thiam se mènent une rude bataille. En fait, c’est la femme d’affaires qui a traduit en justice l’ancien Directeur général de la société Dangote pour escroquerie. Ce dossier qui a commencé devant le juge d’instance vient d’atterrir sur la table du juge de la Chambre criminelle de la Cour suprême qui va se pencher dessus le 2 mai prochain. Cette fois, c’est Aramine Mbacké qui a formé un pourvoi, s’attaquant ainsi à l’arrêt rendu par le juge de la Cour d’appel de Dakar qui avait confirmé la sanction pénale à son endroit avant de hausser la sanction pécuniaire à 175 millions de nos francs. Car, en première instance, l’ancien patron de Dangote a été condamné à un an assorti du sursis et 80 millions de francs à payer à la dame à titre de dommages et intérêts. L’histoire entre Aramine Mbacké et Oumy Thiam, rappelons-le, est née, selon la dame, d’une proposition que lui avait faite l’ex DG de Dangote à investir dans l’importation de sucre du Brésil. Tout est parti de là, mais finalement, à l’en croire, li l’a grugée de plus de 546 millions de nos francs. Des accusations contestées par Aramine Mbacké.



