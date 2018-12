Arbre de Noël : Les Médinois magnifient les bonnes actions de Cheikh Ahmed Tidiane Bâ

Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, le Directeur Général des Impôts et Domaines a encore fait parler de lui dans son fief à la Médina. A l'occasion d'une cérémonie d'arbre de Noel samedi dernier, le responsable apériste représenté par une forte délégation de la CATAB et du PROXIM a offert 1000 cadeaux aux enfants. Les quatre ASC demi-finalistes de la zone ( Entente Centenaire- Gibraltar, Ndiathiares, Pencum Tilène et Gouye Salane) ont reçu de leur côté chacune la somme de 600 mille francs.