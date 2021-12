Armée: L’Indemnité représentative de logement généralisée

Me Sidiki Kaba a fait cette annonce lors de la cérémonie de présentation de voeux aux Armées. ’’Je saisis aussi cette opportunité pour vous annoncer une excellente nouvelle. Dans le cadre de l’amélioration de la condition militaire, (...) le président de la République a signé hier, mercredi (....), le décret modifiant le décret (...) du 14 août 2006, relatif aux conditions d’attribution de logement aux militaires, ainsi que sur les modalités de paiement de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL), modifié’’, a annoncé le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba.



’’C’est une mesure spécifique et salutaire qui consacre la généralisation de l’IRL pour l’ensemble des personnels des Forces armées. Elle vient corriger une +discrimination faite aux personnels féminins+, conformément à la réforme du Code de la famille’’, a t-il ajouté.



Selon lui, ’’désormais la notion de père de famille n’est plus prise en compte dans l’attribution de l’IRL. Ainsi, l’IRL est dorénavant versée aux conjoints militaires distinctement, aux veuves et veufs, ainsi qu’aux célibataires ayant au minimum un enfant en charge’’.



D’après Aps, le ministre des Forces armées a formulé dans son discours, des prières à ’’l’endroit des camarades qui ont payé de leur vie leur engagement au service de la patrie, ces Jambaars, dont la mémoire ne nous quittera jamais’’.



’’Mes pensées vont également à nos militaires blessés, reflet éloquent de leur dévouement à la nation. Nous sommes déterminés à les accompagner sur le long chemin du rétablissement et de la reconstitution’’, a t-il dit.



’’Aux familles éprouvées par la perte ou la maladie d’un être cher’’, le ministre a renouvelé sa ’’compassion’’ et ’’le soutien des Forces armées’’.



Il a rendu ’’un hommage mérité’’ aux militaires et gendarmes ’’engagés en opérations, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, dans une ambiance de privations et de risques multiples’’.



’’Leur engagement épargne des vies, protège des populations entières et fait progresser cette paix si cruciale pour le progrès des nations. Je leur adresse donc mes sincères encouragements’’, a t-il déclaré.