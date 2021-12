Armée et gendarmerie: Sidiki Kaba loue les performances réalisées Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba a salué ce jeudi, les réalisations faites par les militaires et les gendarmes, dans le cadre de la sécurisation et le maintien de l’ordre sur toute l’étendue du pays.

’’Pour les Armées, la création de nouvelles unités, conjuguée à la conduite d’actions de déconcentration vers les Zones militaires n° 4 et 2, principe fondamental de la défense nationale, permet l’instantanéité d’une riposte appropriée contre toute forme d’agression’’, a-t-il dit dans un discours prononcé lors de la cérémonie de présentation de vœux pour l’année 2022.



Il a ensuite encouragé les militaires à maintenir l’approche combinée de sécurisation globale ‘’pour prendre en compte les menaces qui se jouent des territoires et des frontières’’.



Il a cité parmi les activités phares menées par ses agents déployés sur le terrain la saisine d’importantes quantités de drogues et produits prohibés, les arrestations effectuées pour le vol de de bétail, la baisse des exactions contre les populations, les activités de nomadisation et de patrouilles conjointes menées, ainsi que les nombreux sites d’orpaillage clandestins démantelés. ’’Tous ces résultats soulignent l’importance de ce maillage et sont illustratifs des succès obtenus dans le cadre de la lutte contre les criminalités de tout genre’’, a soutenu le ministre.



Il a ajouté que l’accalmie notée dans les zones méridionales et la dynamique de paix en cours dans la région de Casamance sont des signes d’efficacité opérationnelle des unités et de l’action résolue du commandement à tous les échelons.



Pur lui, les opérations de grandes envergures conduites au courant de l’année ont permis de réaliser les conditions de relance des activités de développement et du retour des populations déplacées dans leurs localités d’origine.



Sur le phénomène de la coupe illicite de bois, le ministre a loué la détermination qui se retrouve dans la lutte contre ce fléau. ’’Je sais que vous êtes pleinement conscients de la nécessité d’une complémentarité d’action, d’une intégration opérationnelle dans le dispositif national avec une orientation résolue dans la culture et le partage du renseignement’’, a déclaré Me Kaba.



D’après Aps, Sididki Kaba a salué la détermination avec la quelle militaires et gendarmes ont travaillé lors des grands événements survenus dans le pays.



C’est le cas des événements dramatiques de mars dernier, des inondations devenues récurrentes, mais aussi l’avènement de la pandémie de Covid-19 où les ses éléments ont observer les mesures restrictives liées à l’état d’urgence, a-t-il listé.



Selon lui, toutes ces actions ont pu être menées avec succès grâce à ‘’un ambitieux plan d’équipement, mis en œuvre depuis plusieurs années et indispensable à l’efficacité opérationnelle des unités’’.



