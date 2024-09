Arnaque aux faux billets de retour: Des Sénégalais du Luxembourg victimes d'un réseau basé en Italie

Une escroquerie bien rodée



Le piège commence avec une offre très alléchante de billets d'avion aller-retour à des tarifs défiant toute concurrence. Le billet aller se déroule sans problème, ce qui inspire confiance aux voyageurs. Mais c'est au moment du retour que le cauchemar commence : les victimes sont informées que leur billet retour est annulé à la dernière minute, souvent une fois arrivées à l’aéroport ou lorsqu’elles s’apprêtent à rentrer. Cette situation a laissé plusieurs familles bloquées au Sénégal, souvent avec leurs enfants, sans aucune solution immédiate.



Un réseau bien organisé



En panique, et n’ayant pas d’autres choix, de nombreuses victimes ont dû acheter un autre billet retour à un prix élevé, espérant être remboursées par la supposée agence de voyage. Malheureusement, après avoir promis de rembourser les sommes déboursées, les escrocs n’ont fait que multiplier les prétextes pour retarder ou éviter le paiement. Ils évoquent des plafonds de virement qui ne passent pas, des transferts bloqués ou des virements soi-disant effectués mais jamais reçus. Pire encore, ils vont jusqu’à envoyer des captures d'écran de faux virements pour gagner du temps et entretenir l’illusion de leur bonne foi.



Des conséquences lourdes pour les victimes



Plusieurs familles se retrouvent lourdement endettées à cause de cette arnaque, ayant dû acheter des billets de retour au dernier moment à des tarifs élevés. L’une des victimes raconte : « Ils me doivent 2600€, et à ce jour, je n’ai toujours rien reçu. Ils ne me racontent que des histoires invraisemblables, et tout ce qu’ils avancent pour justifier le retard des paiements est faux. » Comme de nombreux autres Sénégalais du Luxembourg, cette personne a été attirée par l’offre spéciale et les soi-disant promotions, mais aujourd’hui elle se retrouve sans recours face à des escrocs bien rodés.



Une fausse agence de voyage



Ce réseau s'avère encore plus insidieux : l'agence de voyage à l'origine de ces offres n'existe même pas légalement. Les escrocs opèrent sous une fausse identité, ce qui rend difficile la récupération des sommes dues et l'identification des responsables. Plusieurs victimes ont tenté de prendre des mesures pour récupérer leur argent, mais se heurtent à des faux prétextes, des retards constants et des manœuvres dilatoires.



Un appel à la vigilance



Face à cette situation alarmante, il est crucial que la communauté sénégalaise du Luxembourg et d’ailleurs soit informée et reste vigilante face à ce genre d'offres. Ces arnaques, bien que très bien organisées, peuvent être évitées en prenant quelques précautions élémentaires, notamment en vérifiant la légitimité des agences de voyage et en refusant toute transaction douteuse. Les autorités doivent également être alertées pour traquer ces réseaux criminels, qui ne cessent de profiter de la vulnérabilité des familles en situation de besoin.



En attendant, la solidarité et la vigilance sont les meilleurs moyens de mettre fin à ces arnaques qui font des ravages au sein de la diaspora sénégalaise.