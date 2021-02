ArrêTé pour non port de Masque, L’activiste karim Xrum XaX Libéré ensuite Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|

Malgré le contexte de pandémie de Covid 19, son arrestation pour non port de masque par la police devant le portail de son domicile, s’est révélée comme une scène ubuesque aux yeux de l’opinion taraudée par la ferveur politique liée à l’affaire Sonko. L’activiste Abdou Karim Guèye connu sous le pseudo Xrum Xax, a réagi […] Malgré le contexte de pandémie de Covid 19, son arrestation pour non port de masque par la police devant le portail de son domicile, s’est révélée comme une scène ubuesque aux yeux de l’opinion taraudée par la ferveur politique liée à l’affaire Sonko. L’activiste Abdou Karim Guèye connu sous le pseudo Xrum Xax a réagi au micro du « Témoin » après avoir été libéré des griffes de la police. « Mais vraiment, je viens de me rendre compte à quel niveau Macky

Sall panique. Ah weuy, il panique vraiment. Sinon comment arrêter une personne à la devanture de son domicile et vouloir lui coller le motif de non port de masque ? Surtout que j’avais mon masque à portée de main juste à l’entrée de la maison. Non, c’est du jamais vu !», s’est – il gaussé en rigolant. Pour le rappeur pro-Sonko et leader du mouvement Nittu Deug, le régime en place, qui est manifestement aux aguets, sait parfaitement ce que risque d’engendrer la cabale montée contre le leader de Pastef dans ce pays. « Ils les avent très bien. Nous n’allons pas laisser prospérer cette histoire de viol montée de toute pièce pour freiner Ousmane Sonko dans sa conquête du pouvoir. Car pendant toutes ces années, les dirigeants du pays ne cessent de violer la gouvernance de nos ressources pétrolières, gazières et minières sans parler des détournements de deniers publics. Aujourd’hui, il faut savoir que nous sommes prêts à tout pour défendre Sonko. Et c’est pourquoi le pouvoir veut nous surveiller en allant jusqu’à tomber bas avec des histoires d’arrestation pour non port de masque », a expliqué l’activiste Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xaxx qui se dit relax comme dans un salon de massage doux et tonifiant. Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/arrete-pour-non-port-de-masque...

