Arrestation d’opposants : Thiès et Saint-louis se rebellent

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Avril 2018 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Après l’annonce de l’arrestation du Président du Conseil départemental de Thiès, des populations sont descendues dans la rue pour crier leur ras le bol, barrant la route et brûlant des pneus.



Mais, elles ont immédiatement été dispersés par les forces de l’ordre qui, dès les premières heures de la matinée, avaient quadrillé Thiès, pour parer à toutes les éventualités. Certains policiers étaient encagoulés et d’autre en civil.



A saint-Louis, des manifestations ont également opposé les forces de l’ordre aux population

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook