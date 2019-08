Arrestation de 8 personnes soupçonnées d’avoir agressé des supporters de l’Étoile Rouge Belgrade

Les suspects auraient agressé des Serbes qui regardaient, en Croatie, le barrage de Ligue des champions entre l’Étoile Rouge et les Young Boys Berne, mercredi 21 août.



La police croate a annoncé, mercredi, avoir arrêté huit personnes soupçonnées d’avoir récemment agressé des Serbes dans un village du centre de Croatie. Ces derniers regardaient un match de l’Étoile Rouge Belgrade, face aux Young Boys de Berne en barrage aller de Ligue des champions, à la télévision d’un café le mercredi 21 août.



Les suspects ont été arrêtés dans la région de Split, lit-on dans un bref communiqué soulignant que l’enquête se poursuit dans cette affaire qui a attisé des tensions entre Zagreb et Belgrade, vingt-quatre ans après la fin de la guerre d’indépendance croate (1991-1995). Selon l’édition en ligne du quotidien Jutarnji List, la plupart d’entre eux sont âgés de moins de 22 ans, un a 25 ans et un autre 28 ans.



Les assaillants ont blessé cinq clients et démoli l’intérieur de l’établissement, selon la police. Le propriétaire du bar, blessé à la tête et aux jambes, avait dit à la presse qu’ils avaient été attaqués par une dizaine d’individus encagoulés armés de barres métalliques et de battes. « Vous regardez l’Étoile ! », ont hurlé ces derniers en entrant dans le café, avant de semer le « chaos », a-t-il raconté.