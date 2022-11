Arrestation de Pape Alé Niang: L'incroyable réaction des populations sur le journaliste

L’arrestation du journaliste Pape Alé Niang, par ailleurs Directeur du site d’information Dakar Matin, a fait l’objet de plusieurs débats. Les citoyens se sont prononcés sur ce sujet que l’on juge sensible. Ainsi, pour certains, ils déplorent l’arrestation de l'homme de média qui ne fait que son travail et déclarent qu'à travers cet acte, cela montre qu’il n’y a pas de démocratie dans ce pays. Pour d'autres, on ne doit pas publier des documents administratifs estampillés secret défense, la liberté de presse est saluée, mais pas n'importe comment.